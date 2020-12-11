Современные и удобные сайты и в срок. HTML5 , CSS3 , JavaSccript-jQuery, адаптивно под все устройства . Видеомонтаж .

﻿ WebDeveloper и видеомонтажер

Видеомонтаж :

✅ Видео для каналов YouTube любой длины. (Я подбираю музыку без авторских прав!)

✅ Видео презентация

✅ Видео для Instagram до 1 минуты или для IGTV.

✅ Видео про путешествия.

✅ Промо-ролик.

✅ Музыкальное видео.

✅ Видеоуроки.

Если вы не нашли в списке то, что вам нужно,вы можете писать мне в личные сообщения.

Разработка сайтов :

☑️ Разработка лендинга (с нуля, возможно также разработать дизайн).

☑️ Сайт под ключ.

☑️ Внесение изменений на сайт.

☑️ Разработка интернет-магазина.

☑️ Разработка блога.

☑️Администрирование сайта.

☑️ Дальнейшее сопровождение сайта , контакт с клиентом после сдачи работы! 👍

Моё портфолио :

https://www.youtube.com/channel/UC-ibtFO4OMFPfYG1sC0bocw

Делаю работу вовремя и качественно.

Даю гарантию на качество моих проектов

Готов приступить к выполнению работы прямо сейчас

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☎️

E-mail : [email protected]

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Буду рад сотрудничать с вами !