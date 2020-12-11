Современные и удобные сайты и в срок. HTML5 , CSS3 , JavaSccript-jQuery, адаптивно под все устройства . Видеомонтаж .
WebDeveloper и видеомонтажер
Видеомонтаж :✅ Видео для каналов YouTube любой длины. (Я подбираю музыку без авторских прав!)
✅ Видео презентация
✅ Видео для Instagram до 1 минуты или для IGTV.
✅ Видео про путешествия.
✅ Промо-ролик.
✅ Музыкальное видео.
✅ Видеоуроки.
Если вы не нашли в списке то, что вам нужно,вы можете писать мне в личные сообщения.
Разработка сайтов :
☑️ Разработка лендинга (с нуля, возможно также разработать дизайн).
☑️ Сайт под ключ.
☑️ Внесение изменений на сайт.
☑️ Разработка интернет-магазина.
☑️ Разработка блога.
☑️Администрирование сайта.
☑️ Дальнейшее сопровождение сайта , контакт с клиентом после сдачи работы! 👍
Моё портфолио :
https://www.youtube.com/channel/UC-ibtFO4OMFPfYG1sC0bocw
- Делаю работу вовремя и качественно.
- Даю гарантию на качество моих проектов
☎️ КОНТАКТЫ:
E-mail : [email protected]
Буду рад сотрудничать с вами !
Портфолио
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