Качественная, адаптивная, отзывчивая верстка в срок с чистым кодом. HTML5, SCSS, БЭМ, GULP, Чистый JS.

 Выбрав меня, вы получите:

качественную, адаптивную, отзывчивую верстку, согласно макету и ТЗ;

▸ четкое соблюдение сроков;

▸ чистый и понятный код, согласно методологии БЭМ;

▸ гарантию на выполненную работу и корректировки в течение одной недели;

▸ адекватное общение;

▸ работаю без предоплаты.

 Что я использую в своей работе:

HTML5 | БЭМ | SCSS | GULP | Чистый JavaScript | Pixel Perfect | Flexbox | Grid | Parallax | Responsive/Adaptive.

 Контакты:

▸ Telegram: Joneildevelop

▸ Email: [email protected]

▸ Tel.: +7 983 543 0933 (whatsapp)

 Способы оплаты:

Сбербанк.Онлайн | QIWI

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蘆 Про меня: