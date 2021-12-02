Качественная, адаптивная, отзывчивая верстка в срок с чистым кодом. HTML5, SCSS, БЭМ, GULP, Чистый JS.
Выбрав меня, вы получите:▸ качественную, адаптивную, отзывчивую верстку, согласно макету и ТЗ;
▸ четкое соблюдение сроков;
▸ чистый и понятный код, согласно методологии БЭМ;
▸ гарантию на выполненную работу и корректировки в течение одной недели;
▸ адекватное общение;
▸ работаю без предоплаты.
Что я использую в своей работе:
HTML5 | БЭМ | SCSS | GULP | Чистый JavaScript | Pixel Perfect | Flexbox | Grid | Parallax | Responsive/Adaptive.
Контакты:
▸ Telegram: Joneildevelop
▸ Email: [email protected]
▸ Tel.: +7 983 543 0933 (whatsapp)
Портфолио
Способы оплаты:
Сбербанк.Онлайн | QIWI
蘆 Про меня:Меня зовут Иван. Живу в России, Барнаул. Работал в сфере логистики более 5-ти лет. Год назад решил сферу деятельности и начал изучать все, что связано с версткой сайтов. Серьезно взялся за обучение и начал практиковаться. В итоге решил стать фрилансером. Мои навыки Вы можете увидеть в моем портфолио.
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