Дим, спасибо Вам большое! Работать было очень приятно, надеюсь не последний раз! Очень профессионально выполнил работу, креативно, но при этом быстро! Всегда на связи, что позволяло своевременно вносить корректировки, редактировать нюансы! Очень тактичный и вежливый! Очень рекомендую.