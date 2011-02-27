Joosinda

Рената Joosinda

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создать логотип для компании Reine.Ru

    $155

    Компания Reine занимается производством эротического белья, в переводе с французского Reine — это королева, необходимо создать логотип: - может быть обыграть корону, - может само название отзеркалить или еще что-нибудь, ...

    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Создать логотип для компании Reine.ru

    $250

    Компания Reine занимается производством эротического белья, в переводе с французского Reine - это королева, необходимо создать логотип: - может быть обыграть корону, - может само название отзеркалить или еще что-нибудь, ...

    Логотипы и Знаки37 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно создать gif баннер

    $10

    Размер 468х60 формат gif использовать логотип и товары из данной категории http://vsexshop.ru/store/index/11-seks-kukly#list

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуется баннер

    $10

    Нужен баннер, сайт http://vsexshop.ru/ , расположение с правой стороны в пустом месте сверху над другим баннером 169 px х 150 px весом около 30 кб с изображением товаров с ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

apelab
56 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Срочно создать gif баннер
Четкое ТЗ Оплата гарантирована РЕКОМЕНДУЮ!
Приятно работать, быстро и качественно, спасибо
Ответный отзыв
dmitriy-natoka
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$300
10 баллов
14 лет назад
Дизайн каталога продукции интернет-магазина
Очень доволен работой с Ренатой! . Предоплата до выполнения и своевременная оплата (даже выше указанного бюджета). Приятное общение и постоянное решение любых вопросов, позволило выполнить проект на одном дыхании. Рекомендую как очень порядочного заказчика!!! Спасибо за работу! Надеюсь еще поработаем))) С ув.Дмитрий
Дим, спасибо Вам большое! Работать было очень приятно, надеюсь не последний раз! Очень профессионально выполнил работу, креативно, но при этом быстро! Всегда на связи, что позволяло своевременно вносить корректировки, редактировать нюансы! Очень тактичный и вежливый! Очень рекомендую.
Ответный отзыв