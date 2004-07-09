Опыт работы:
2 года опыта в качестве фрилансера в области написания контента и редактирования
Работа со многими клиентами в разных отраслях, включая технологии, здравоохранение, образование и другие
Опыт создания контента для блогов, веб-сайтов, социальных сетей, электронных книг, статей и пресс-релизов
Навыки:
Опыт в использовании социальных медиа-платформ, таких как Twitter, Facebook, Instagram и LinkedIn
Опытный переводчик (с английского на русский и наоборот)
Образование:
Учусь на факультете лингвистики (английский язык)
Дополнительные навыки:
Хорошо организованный и способный управлять временем
Проактивный и коммуникабельный, готовый к работе в команде или самостоятельно
Стремление к постоянному развитию и улучшению своих навыков
Я готов предоставить образцы своей работы и дать рекомендации от предыдущих клиентов по запросу. Если мой профиль соответствует вашим потребностям, пожалуйста, свяжитесь со мной для обсуждения вашего проекта.