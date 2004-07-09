Josjef

Артем Щербина Josjef

 
19 летУкраина/Кривой Рог
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Переводчик текстов , либо их написание на любом языке ( в основном русский,английский ,украинский)

Опыт работы:

  • 2 года опыта в качестве фрилансера в области написания контента и редактирования

  • Работа со многими клиентами в разных отраслях, включая технологии, здравоохранение, образование и другие

  • Опыт создания контента для блогов, веб-сайтов, социальных сетей, электронных книг, статей и пресс-релизов

Навыки:

  • Опыт в использовании социальных медиа-платформ, таких как Twitter, Facebook, Instagram и LinkedIn

  • Опытный переводчик (с английского на русский и наоборот)

Образование:

  • Учусь на факультете лингвистики (английский язык)

Дополнительные навыки:

  • Хорошо организованный и способный управлять временем

  • Проактивный и коммуникабельный, готовый к работе в команде или самостоятельно

  • Стремление к постоянному развитию и улучшению своих навыков

Я готов предоставить образцы своей работы и дать рекомендации от предыдущих клиентов по запросу. Если мой профиль соответствует вашим потребностям, пожалуйста, свяжитесь со мной для обсуждения вашего проекта.