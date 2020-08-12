* опыт в расшифровке файлов – 5 лет.

* Adobe Photoshop, Lightroom, фотография.

* опыт работы в продажах, в документообороте.

* знание кадрового делопроизводства, также есть опыт работы помощником руководителя.

* опыт работы в amoCRM (настройка, работа с воронками и др.).

* знание Carrot quest для e-mail рассылок.

Личные качества, которые помогают в работе - исполнительность, организованность, пунктуальность, бесконфликтность и умение расставлять приоритеты. Здраво подхожу к поиску работы, привыкла решать сложные задачи и быстро понимать, что требуется.