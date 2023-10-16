Артем_С++
Приветствую!
Моя основная специальность - Десктоп приложения на С++, поэтому задачи работ с базами данных(от зашифрованного хранения в форматах Microsoft Office до SQL), онлайн приложений или кроссплатформености не являются проблемными, но интересными. На данной площадке пока прицениваюсь, поэтому и точных цифр не выкладывал. Считаю, что всегда можно договориться.
Портфолио
- Терминальный чат с PostgreSQLнет просмотров
- Десктоп_чат_PostgreSQL_or_MySQL1 просмотр
Базы данных
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
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