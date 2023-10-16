Артем_С++

Приветствую!

Моя основная специальность - Десктоп приложения на С++, поэтому задачи работ с базами данных(от зашифрованного хранения в форматах Microsoft Office до SQL), онлайн приложений или кроссплатформености не являются проблемными, но интересными. На данной площадке пока прицениваюсь, поэтому и точных цифр не выкладывал. Считаю, что всегда можно договориться.