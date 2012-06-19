Дипломированный Переводчик английский, немецкий.

Доброго времени суток!

Меня зовут Юля, 25 лет.

Образование:

В 2008 г. закончила Киевский Институт Переводчиков при НАН Украины с красным дипломом, специализация: "филология перевода английского и немецкого языков".

Параллельно с учебой в институте посещала курсы немецкого языка в Goethe Institut Kiew (дошла до уровня C1.2 Oberstufe).

в 2009 г. начала изучение французского языка.

Опыт:

С начала 2009г. – по настоящий момент – референт-переводчик немецкого языка в официальном представительстве немецкой компании MULTIBETON GmbH в Украине. Специализация компании – системы поверхностного отопления и охлаждения, водяной теплый пол. В данной компании занимаюсь не только письменными переводами, также организовываю специализированные технические семинары, на которых осуществляю последовательный перевод. Есть опыт перевода технического семинара и в Германии;

В 2008 г. - работала письменным переводчиком (английский язык) в строительной фирме, поэтому имею опыт перевода различной документации, связанной со строительством;

С середины 2007 г. по январь 2008 г. – Райффайзен Банк Аваль, отдел информационной безопасности, осуществление письменных переводов (английский язык);

12 - 15 апреля 2008г. – Офис Уполномоченного ВР по защите прав человека Нины Карпачовой, участие в международной конференции: "Современные вызовы правам и свободам человека" («Сучасні виклики правам і свободам людини») в качестве устного переводчика (английский язык, последовательный перевод);

Также есть опыт работы устным переводчиком, как английского, так и немецкого языков на различных выставках. Тематика выставок: наружная реклама, образование в GB и т.д;

Опыт письменных переводов различных тематик: техническая, экономическая, юридическая, медицинская, художественная и т.д.

Увлекаюсь поэтическим переводом стихов и современных иностранных песен.

Свободное владение английским, немецким, русским и украинским языками.

Обожаю учить и совершенствовать языки, люблю переводить, качественно выполняю поставленные передо мной задачи!!!

Обращайтесь, буду рада помочь.