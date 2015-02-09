Качественное видеопроизводство на любой бюджет!

Начинал на телеканале НТВ штатным оператором. Также снимал для журнала СНОБ, Медиа Группа ЖИВИ. Занимался наполнением новостным видео контентом сайта Радио Голос России. Продолжаю снимать документальные фильмы для каналов Russia Today и Россия 24.

Снимаю для частных продакшн-студий.

Есть своя команда операторов, авторов и корреспондентов.

Виды работ:

— видеосъёмка;

— монтаж;

— визуальные эффекты;

— изготовление рекламных роликов;

— озвучка;

— дикторский текст;

— продающее видео;

— съёмка корпоративных фильмов;

— интервью и репортажи;

— создание музыкальных видеоклипов;

— видеодизайн и инфографика;

— сценарии;

— документальные фильмы.

Имею второе гражданство ЕС и возможность продюсирования съемок в Европе, в частности в Бельгии, Франции, Швейцарии и Брюсселе.