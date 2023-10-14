Душевная верстка сайтов

Всем здравствуйте!

ОБО МНЕ:

Я верстальщик. Сделаю сайт по вашему дизайн-макету.

При этом он будет прекрасно выглядеть на разных устройствах и во всех браузерах. Да-да, даже в IE, если он вам нужен.

За плечами 3 года работы в крупной компании, так что не понаслышке знаю, что такое командная работа, git, code review и чтение чужого кода.

НАВЫКИ:

- Верстка: HTML5 ( PUG ), CSS3 ( SASS / SCSS / LESS ), Bootstrap, Gulp.

А если очень захочется использовать Stylus, договоримся:)

- Программирование: JS, React

КОНТАКТЫ

Телеграм: JuliaKar

Skype: karjuly90

Email: [email protected]

Обращайтесь, буду рада сотрудничеству.