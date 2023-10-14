Душевная верстка сайтов
Всем здравствуйте!
ОБО МНЕ:
Я верстальщик. Сделаю сайт по вашему дизайн-макету.
При этом он будет прекрасно выглядеть на разных устройствах и во всех браузерах. Да-да, даже в IE, если он вам нужен.
За плечами 3 года работы в крупной компании, так что не понаслышке знаю, что такое командная работа, git, code review и чтение чужого кода.
НАВЫКИ:
- Верстка: HTML5 ( PUG ), CSS3 ( SASS / SCSS / LESS ), Bootstrap, Gulp.
А если очень захочется использовать Stylus, договоримся:)
- Программирование: JS, React
КОНТАКТЫ
Телеграм: JuliaKar
Skype: karjuly90
Email: [email protected]
Обращайтесь, буду рада сотрудничеству.
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