Разработка сайтов под ключ. SЕО оптимизация и продвижение в поисковых системах. Построение маркетинговой стратегии
Леншина Юлия - Project/Marketing Manager
https://www.linkedin.com/in/julia-lenshina-97737983/
- Кандидат технических наук по специальности "Компьютерные науки";
- 2013-2014 гг. IBS Group - Руководитель отдела разработки;
- 2014-2018 Art Lemon - Технический директор;
- 2018-2019 AIVIA - Project manager;
- 2019-2020 OmegaRender - Операционный директор.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$200
10 баллов
5 лет назад
WordPress
Спасибо Юлии и Степану, хорошая команда. Все выполнили в срок, и за приемлемую стоимость. И что немаловажно для меня, не задавали лишних вопросов Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четко поставленные задачи, всегда на связи, своевременная выплата за выполненную работу!