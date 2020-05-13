JuliaLenshina

Юлия Леншина JuliaLenshina

 
39 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Разработка сайтов под ключ. SЕО оптимизация и продвижение в поисковых системах. Построение маркетинговой стратегии

Леншина Юлия - Project/Marketing Manager

https://www.linkedin.com/in/julia-lenshina-97737983/

  • Кандидат технических наук по специальности "Компьютерные науки";
  • 2013-2014 гг. IBS Group - Руководитель отдела разработки;
  • 2014-2018 Art Lemon - Технический директор;
  • 2018-2019 AIVIA - Project manager;
  • 2019-2020 OmegaRender - Операционный директор.
Для связи с нами Viber/Telegram/WhatsApp +380-96-404-05-35 Юлия.

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    Отзывы заказчиков

    NatalinaS
    32 года
    8 лет в сервисе
    Была
    4 года назад
    $300
    10 баллов
    5 лет назад
    Настройка SEO для сайта
    Отзыв недоступен.
    По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
    hardwaremaster
    Артем Иванов 
    35 лет
    11 лет в сервисе
    Был
    5 лет назад
    $200
    10 баллов
    5 лет назад
    Доработать Интернет-магазин на WordPress
    WordPress
    Спасибо Юлии и Степану, хорошая команда. Все выполнили в срок, и за приемлемую стоимость. И что немаловажно для меня, не задавали лишних вопросов Рекомендую!
    Отличный заказчик. Четко поставленные задачи, всегда на связи, своевременная выплата за выполненную работу!
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