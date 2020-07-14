SEO продвижение школы английского языка.

Добавлена
5 лет назад
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школа англ.jpg

Данный сайт продвигается по региону Харьков.

По сайту были проведены работы:

1. Анализ конкурентов;

2. Сбор семантического ядра;

3. Оптимизированы мета-теги Title и Description

4. Прописаны заголовки Н1;

5. Составление ТЗ копирайтеру;

6. Внедрение текстов на посадочные страницы, тегирование;

7. Внедрение и видение блога;

8. Сбор семантического ядра для контекстной рекламы;

9. Настройка рекламной кампании (контекст);

10. Настройка внутренней перелинковки.

На графиках видны показатели:

- рост трафика на сайт;

- рост ключевых слов;

- увеличение видимости сайта для поисковых систем.