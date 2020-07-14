SEO продвижение школы английского языка.

Данный сайт продвигается по региону Харьков.
По сайту были проведены работы:
1. Анализ конкурентов;
2. Сбор семантического ядра;
3. Оптимизированы мета-теги Title и Description
4. Прописаны заголовки Н1;
5. Составление ТЗ копирайтеру;
6. Внедрение текстов на посадочные страницы, тегирование;
7. Внедрение и видение блога;
8. Сбор семантического ядра для контекстной рекламы;
9. Настройка рекламной кампании (контекст);
10. Настройка внутренней перелинковки.
На графиках видны показатели:
- рост трафика на сайт;
- рост ключевых слов;
- увеличение видимости сайта для поисковых систем.