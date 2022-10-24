Julia_Grid

Расшифровка аудио или видео в текст. Транскрибация украинский и русский. Рерайтинг.

Здравствуйте!

Меня зовут Юлия. Больше года работала с расшифровкой аудио/видео в текст. Получила более 30-и положительных отзывов. 100% работ сдала вовремя. Завоевала особое доверие нескольких клиентов и работала с ними постоянно.

Основное преимущество работы со мной - надёжность и честность.

Я до последнего пытаюсь расслышать и правильно написать каждое слово в вашем аудио/видео файле. Ставлю тайм-код только когда совсем невозможно понять.

Стараюсь писать без грамматических ошибок.

Также имею опыт работы со сложными тематиками.

Работала с транскрибацией судебных заседаний.