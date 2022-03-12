Юлия Чебанова JuliachebanowaJuliachebanowa
22 годаУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Сайты/Landing page/Интернет магазины - профессионально и доступно!
👋 Привет!
Меня зовут Юля. Я веб-дизайнер с большим интересом к этой работе. Создавала сайты для малого и среднего бизнеса. Основное направление - продающие/посадочные страницы (landing pages), а также многостраничные сайты, интернет-магазины.
Этапы нашей работы:
- Бесплатная консультация (Бесплатно помогу определить цель вашего сайта, проведу анализ целевой аудитории и составлю прототип сайта)
- Постраничное согласование (Я заинтересована в получении результата, который устроил бы вас на 100 %. Поэтому вы будете в курсе каждого этапа работы)
- Точное определение цены и сроков работы (Все детали работы оговариваются на "на берегу".Я работаю с соблюдением тайминга)
- Постоянно нахожусь на связи (Если я взяла ваш проект, это означает что я буду доступна для вас почти 24/7)
Все правки бесплатные!
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