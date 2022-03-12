Сайты/Landing page/Интернет магазины - профессионально и доступно!

👋 Привет!

Меня зовут Юля. Я веб-дизайнер с большим интересом к этой работе. Создавала сайты для малого и среднего бизнеса. Основное направление - продающие/посадочные страницы (landing pages), а также многостраничные сайты, интернет-магазины.

Этапы нашей работы:

Бесплатная консультация (Бесплатно помогу определить цель вашего сайта, проведу анализ целевой аудитории и составлю прототип сайта)

﻿Постраничное согласование (﻿Я заинтересована в получении результата, который устроил бы вас на ﻿100 %. Поэтому вы будете в курсе каждого этапа работы)

Точное определение цены и сроков работы (﻿Все детали работы оговариваются на "на берегу".Я работаю с соблюдением тайминга)

﻿Постоянно нахожусь на связи (Если я взяла ваш проект, это означает что я буду доступна для вас почти 24/7)

Всегда, на совесть. И всегда остаюсь на связи, даже после завершения работы над проектом. По другому не вижу смысла в этом всем.

Все правки бесплатные!