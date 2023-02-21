Juliakopirayt

Копірайтер

Я опытный копирайтер с более чем пятилетним опытом создания убедительного и эффективного контента для различных клиентов. Моя способность работать с разными языками позволяет мне достигать широкой аудитории и настраивать мою письменную работу под потребности разнообразных клиентов.

авыки и квалификации:

Отличные навыки письма и редактирования текстов

Умение писать на разных языках

Опыт создания контента для веб-сайтов, социальных сетей, рекламы и маркетинговых материалов

Сильные исследовательские навыки для создания точного и информативного контента

Понимание принципов SEO для создания контента, оптимизированного для поисковых систем

Способность работать в условиях ограниченных сроков и под давлением

Сильные коммуникативные и коллаборативные навыки для эффективной работы с клиентами и членами команды.

Как опытный копирайтер, я готов использовать свой опыт и навыки для создания эффективного и убедительного контента для ваших проектов. Свяжитесь со мной, чтобы обсудить, как я могу помочь вам достичь ваших целей.