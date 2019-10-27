Комплексное продвижение. Работаю с FB, Insta, VK, Telegram.

Комплексное Продвижение Instagram/FacebookРад приветствовать Вас в своём профиле, меня зовут Юлиан.

Я руководитель и основатель SMM агентства INSTAPLUS.

Опыт работы более 5 лет.

Более 150 успешных проектов.

Помогу вам привлечь клиентов с помощью инстаграм.

Я не «лью воду», не накручиваю ботов, не обещаю золотых гор. После анализа вашего аккаунта расскажу, что нам потребуется для привлечения клиентов. Расскажу какую сумму нужно потратить для этого.

При личном общении могу дать вам контакты наших постоянных клиентов, что бы вы лично могли спросить у них за качество нашей работы.

Кратко о том, какие услуги у нас есть:

▪️Работа с целевой аудиторией (поиск новых клиентов)

▪️Вывод публикаций в Топ

▪️Повышение охвата и активности на аккаунте

▪️Копирайтинг (написание продающего текста, создание контента)

▪️Настройка таргетинга (официальной рекламы инстаграм)

▪️Автоматическая отправка сообщений в директ новым подписчикам

▪️Фото/видео съемка

и многое другое.

Если вы ищите действительно серьезных и надежных людей для продвижения своего инстаграм-аккаунта, то вы их нашли!

Звоните или пишите в Whatsapp, Telegram, Viber, обсудим все более детально.

Получите бесплатную консультацию по своему Instagram-акканту!

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Ждём ваших ЗАДАНИЙ! С Уважением команда INSTAPLUS.

✔Работаем ЕЖЕДНЕВНО!

Контакты: http://taplink.cc/instaplus.ua

Тел: +380992404803

Telegram:@julian_smm

Viber/WhatsApp: +380992404803