Администратор социальных сетей, SMM
Занимаюсь администрированием в социальных сетях Вконтакте, Facebook.
Продвигаю и раскручиваю группы в социальных сетях.
Профессиональный дизайн и оформление группы Вконтакте как интернет магазин. Создание красивых меню и каталогов.
Отзывы заказчиков
$88
10 баллов
12 лет назад
Оговоренную работу выполнила...
$12
10 баллов
12 лет назад
Работали по предоплате, все сделала о чем договаривались. Созванивались, уточняли моменты. Рекомендую
$5
10 баллов
12 лет назад
Большое спасибо Юлии! Она в комментариях к проекту, просто, написала все по пунктам, что нужно сделать простым и понятным языком! Другие фрилансеры просили от 15уе за подобные консультации.
Социальные сети (SMM и SMO)
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга