Julianka-K

Юлия Julianka-K

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Администратор социальных сетей, SMM

Занимаюсь администрированием в социальных сетях Вконтакте, Facebook.

Продвигаю и раскручиваю группы в социальных сетях.

Профессиональный дизайн и оформление группы Вконтакте как интернет магазин. Создание красивых меню и каталогов.

Отзывы заказчиков

mvk09
Антон 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов
$88
10 баллов
12 лет назад
Создание и наполнение группы вконтакте
Оговоренную работу выполнила...
brazo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
$12
10 баллов
12 лет назад
Продвинуть группу интернет-магазина книг вконтакте
Работали по предоплате, все сделала о чем договаривались. Созванивались, уточняли моменты. Рекомендую
opletaev
Алексей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Консалтинг по дизайну группы ВК
Большое спасибо Юлии! Она в комментариях к проекту, просто, написала все по пунктам, что нужно сделать простым и понятным языком! Другие фрилансеры просили от 15уе за подобные консультации.
Социальные сети (SMM и SMO)
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга