Веб-дизайнер з досвідом роботи 1 рік.
Працюю у Figma
Ось кілька причин, чому варто працювати зі мною:
Сучасний Вигляд: Допоможу вам створити сучасний та привабливий дизайн, який відповідає сучасним дизайн-трендам і привертає увагу ваших клієнтів.
Мобільна Сумісність: Забезпечу те, щоб ваш сайт був адаптивним та добре виглядав на всіх типах пристроїв, включаючи смартфони і планшети.
Покращена Функціональність: Можу додати нові функції та інтерактивні елементи для поліпшення користувацького досвіду та зручності навігації.
Оптимізація для Пошукових Систем: Оптимізую ваш сайт для пошукових систем, щоб покращити його видимість в пошукових результатах.
Безпека та Швидкодія: Гарантую, що ваш сайт залишиться безпечним і буде працювати швидко та ефективно.
Розумію, що ваш час дорогий, і готова розпочати роботу над дизайном вашого сайту в найкоротший термін.
Портфолио
- Game Design Websiteнет просмотров
- Blog Future technologyнет просмотров
- Landing Page Photographerнет просмотров
- Landing Page Flowers Shopнет просмотров
- Landing Page Veterinary Clinicнет просмотров
- Лендинг гри Панда Маніянет просмотров