Juliia_lutsyshyn

Юля Луцишин Juliia_lutsyshyn

 
32 года
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Веб-дизайнер

Веб-дизайнер з досвідом роботи 1 рік.

Працюю у Figma

Ось кілька причин, чому варто працювати зі мною:

  1. Сучасний Вигляд: Допоможу вам створити сучасний та привабливий дизайн, який відповідає сучасним дизайн-трендам і привертає увагу ваших клієнтів.

  2. Мобільна Сумісність: Забезпечу те, щоб ваш сайт був адаптивним та добре виглядав на всіх типах пристроїв, включаючи смартфони і планшети.

  3. Покращена Функціональність: Можу додати нові функції та інтерактивні елементи для поліпшення користувацького досвіду та зручності навігації.

  4. Оптимізація для Пошукових Систем: Оптимізую ваш сайт для пошукових систем, щоб покращити його видимість в пошукових результатах.

  5. Безпека та Швидкодія: Гарантую, що ваш сайт залишиться безпечним і буде працювати швидко та ефективно.

Розумію, що ваш час дорогий, і готова розпочати роботу над дизайном вашого сайту в найкоротший термін. 

Портфолио

Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $100от 3 дней
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