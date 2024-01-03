Веб-дизайнер

Веб-дизайнер з досвідом роботи 1 рік.

Працюю у Figma

Ось кілька причин, чому варто працювати зі мною:

Сучасний Вигляд: Допоможу вам створити сучасний та привабливий дизайн, який відповідає сучасним дизайн-трендам і привертає увагу ваших клієнтів.

Мобільна Сумісність: Забезпечу те, щоб ваш сайт був адаптивним та добре виглядав на всіх типах пристроїв, включаючи смартфони і планшети.

Покращена Функціональність: Можу додати нові функції та інтерактивні елементи для поліпшення користувацького досвіду та зручності навігації.

Оптимізація для Пошукових Систем: Оптимізую ваш сайт для пошукових систем, щоб покращити його видимість в пошукових результатах.