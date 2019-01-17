Julipuli99

Юлия Julipuli99

 
31 годРоссия/Краснодар
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
ОБРАБОТКА ФОТО И ИЗОБРАЖЕНИЙ

Здравствуйте работаю в сфере обработки изображений опыт 3года.

Ретушь, обтравка, замена фона, удаление ненужных деталий, компановка изображений, создания коллажей, реставрация фото, перевод черно- белого фото в цветное, сборка разных шаблонов, разработка пригласительных, сертификатов и многое другое.

А также разработка баннеров для YouTube

Разработка лого

Реставрация фото
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