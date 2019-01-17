ОБРАБОТКА ФОТО И ИЗОБРАЖЕНИЙ
Здравствуйте работаю в сфере обработки изображений опыт 3года.
Ретушь, обтравка, замена фона, удаление ненужных деталий, компановка изображений, создания коллажей, реставрация фото, перевод черно- белого фото в цветное, сборка разных шаблонов, разработка пригласительных, сертификатов и многое другое.
А также разработка баннеров для YouTube
Разработка лого
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Портфолио
- Разработка баннера для YouTuba112 просмотров
- Создание коллажей, дизайн176 просмотров
- Профессиональная ретушь фотографий572 просмотра
- Реставрация164 просмотра