ОБРАБОТКА ФОТО И ИЗОБРАЖЕНИЙ

Здравствуйте работаю в сфере обработки изображений опыт 3года.

Ретушь, обтравка, замена фона, удаление ненужных деталий, компановка изображений, создания коллажей, реставрация фото, перевод черно- белого фото в цветное, сборка разных шаблонов, разработка пригласительных, сертификатов и многое другое.

А также разработка баннеров для YouTube

Разработка лого