Перевод, оформление контента, создание фото и их обработка. Решение любых задач за доступную цену.

Если вы ищите надёжного помощника, тогда буду рада вам помочь.

Я свободно владею; английским и украинским языками.

Также у меня есть опыт работы с текстами ( набор,перевод,редактирование).

Занимаюсь фотографией, создаю красивые фото и занимаюсь их обработкой.

Также создаю классный контент и визуал для соцсетей.

Люблю писать статьи на совершенно разные темы.

Есть опыт работы в копирайтинге и рерайтинге.

Я выполняю свою работу качественно.

Поэтому буду рада сотрудничеству!