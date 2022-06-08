Перевод, оформление контента, создание фото и их обработка. Решение любых задач за доступную цену.
Если вы ищите надёжного помощника, тогда буду рада вам помочь.
Я свободно владею; английским и украинским языками.
Также у меня есть опыт работы с текстами ( набор,перевод,редактирование).
Занимаюсь фотографией, создаю красивые фото и занимаюсь их обработкой.
Также создаю классный контент и визуал для соцсетей.
Люблю писать статьи на совершенно разные темы.
Есть опыт работы в копирайтинге и рерайтинге.
Я выполняю свою работу качественно.
Поэтому буду рада сотрудничеству!
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