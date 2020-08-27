Motion design Чем я занимаюсь: 1. 2D и 3D анимация, анимация логотипов, персонажей, абстрактные и бьюти рендеры. 2. Разработка логотипа, концептов, айдентики, дизайн для печатной продукции и для экранов. 3. Ретушь фотографий. Обработка, обтравка, мокапы. 4. Обработка видео. Кеинг, ротоскопинг, переходы и пр.

Я против войны в Украине !