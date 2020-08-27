Jurix

Юрий Самохвалов Jurix

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Motion design

Чем я занимаюсь:

1. 2D и 3D анимация, анимация логотипов, персонажей, абстрактные и бьюти рендеры.

2. Разработка логотипа, концептов, айдентики, дизайн для печатной продукции и для экранов.

3. Ретушь фотографий. Обработка, обтравка, мокапы.

4. Обработка видео. Кеинг, ротоскопинг, переходы и пр.

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$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
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Отзывы заказчиков
axelf90
Артур 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
3 года назад
Необходимо сделать видео анимацию
Отличная работа и коммуникация с исполнителем! Рекомендую!
Хороший заказчик! Грамотно поставленные задачи, своевременная оплата работы. Считаю, что мне повезло дебютировать на weblancer с таким приятным проектом! Рекомендую.
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