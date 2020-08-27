Motion design
Чем я занимаюсь:
1. 2D и 3D анимация, анимация логотипов, персонажей, абстрактные и бьюти рендеры.
2. Разработка логотипа, концептов, айдентики, дизайн для печатной продукции и для экранов.
3. Ретушь фотографий. Обработка, обтравка, мокапы.
4. Обработка видео. Кеинг, ротоскопинг, переходы и пр.
Я против войны в Украине!
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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безопасных платежей
Портфолио
- Эксперименты в Blender + AE17 просмотров
- Jupiter130 просмотров
- Blazing rust131 просмотр
- Future is now120 просмотров
- Плакаты115 просмотров
- Двойная экспозиция70 просмотров
- Афиша кино.67 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Отличная работа и коммуникация с исполнителем! Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Грамотно поставленные задачи, своевременная оплата работы. Считаю, что мне повезло дебютировать на weblancer с таким приятным проектом! Рекомендую.