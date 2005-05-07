Якщо вибереш роботу по душі, не пропрацюєш ні одного дня в своєму житті -

І хотя я би не назвав верстку сайтів своїм улюбленим занятям, але я готовий розвиватись у цій сфері.

Задоволеня від виконаної роботи, життя без привязки до одного місця... В кінці-кінців відчуття азарту, яке настає під час важких замовлень=).

Мої Знання :

HTML, CSS(SCSS), Методологія BEM, FLEXBOX, GRID

Базові знання javascript, node js, C++, Python

Досвід роботи з хостингами

Що я можу?

Думаю відповідь очевидна, створювати сайти. Проте головної рисою я рахую здатність розвиватись, не боятись труднощів, конкуренції, Упевненість в собі, тощо. Навіть незвжажаючи на свою зеленість.

Контаки :

email - [email protected]

Телефон - 0982547685