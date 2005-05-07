Якщо вибереш роботу по душі, не пропрацюєш ні одного дня в своєму житті -
І хотя я би не назвав верстку сайтів своїм улюбленим занятям, але я готовий розвиватись у цій сфері.
Задоволеня від виконаної роботи, життя без привязки до одного місця... В кінці-кінців відчуття азарту, яке настає під час важких замовлень=).
Мої Знання :
HTML, CSS(SCSS), Методологія BEM, FLEXBOX, GRID
Базові знання javascript, node js, C++, Python
Досвід роботи з хостингами
Що я можу?
Думаю відповідь очевидна, створювати сайти. Проте головної рисою я рахую здатність розвиватись, не боятись труднощів, конкуренції, Упевненість в собі, тощо. Навіть незвжажаючи на свою зеленість.
Контаки :
email - [email protected]
Телефон - 0982547685
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