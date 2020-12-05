JustMoJo

Евгений JustMoJo

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Качественно и в срок. Верстка кроссбраузерных адаптивных сайтов. БЭМ, Gulp, SCSS, CSS3\HTML5, JS, JQuery.

Меня зовут Евгений. Я front-end разработчик.

Мои обязанности при работе с заказчиком:

  • Предоставлять услугу качественно и в срок.
  • Быть готовым вести диалог с заказчиком и учитывать правки.
  • Давать гарантию исправления ошибок вёрстки в течение недели, если таковые найдутся.
Возможность работать по договору (безнал).

Мои контакты:

Ответственность:

  • Готов приступить к заказу сразу же.
  • Довожу дело до конца.
  • Не нарушаю сроков.
  • Всегда на связи
Услуги:

  • Верстка сайтов, адаптивная и кроссбраузерная.
  • Чистный, понятный, валидный код.
  • Анимация и эффекты CSS3 и JS.
Технологии:

  • БЭМ
  • HTML5
  • CSS3
  • SCSS
  • JQuery
  • flexbox
Образование: 

Портфолио:

﻿https://www.weblancer.net/users/JustMoJo/portfolio/

Мои контакты:

* Окончательное решение по оплате принимается с заказчиком.
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Отзывы заказчиков

anastasysoeva
Анастасия 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$800
10 баллов
4 года назад
Сделать сайт для турагентства
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