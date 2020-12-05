Качественно и в срок. Верстка кроссбраузерных адаптивных сайтов. БЭМ, Gulp, SCSS, CSS3\HTML5, JS, JQuery.
Меня зовут Евгений. Я front-end разработчик.
Мои обязанности при работе с заказчиком:
- Предоставлять услугу качественно и в срок.
- Быть готовым вести диалог с заказчиком и учитывать правки.
- Давать гарантию исправления ошибок вёрстки в течение недели, если таковые найдутся.
Мои контакты:
- e-mail: [email protected]
- VKontakte: vk.com/mojodesuga
- Готов приступить к заказу сразу же.
- Довожу дело до конца.
- Не нарушаю сроков.
- Всегда на связи
- Верстка сайтов, адаптивная и кроссбраузерная.
- Чистный, понятный, валидный код.
- Анимация и эффекты CSS3 и JS.
- БЭМ
- HTML5
- CSS3
- SCSS
- JQuery
- flexbox
- Новосибирский Государственный Технический Университет (НГТУ) 3ий курс факультет прикладной математики и информатики.
Мои контакты:
- e-mail: [email protected]
- VKontakte: vk.com/mojodesuga
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Отзывы заказчиков
$800
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!