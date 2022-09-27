JustShedup

Здравствуйте! Меня зовут Валерий и я веб-дизайнер из Украины, с опытом работы разной сложности проэктов.
Чем я занимаюсь:
✔️ Веб-дизайн (лендинги, многостраничные сайты, реклама для соцсетей)
✔️ Графический дизайн (логотипы, арты по фото, векторные изображения)
✔️ Разработка полиграфии (бланки, баннеры, разработка дизайна упаковок)
Последний год работал с компанией Benafique, рисуя векторные портреты по фото. Также работал с клиентами из СНГ, разрабатывая сайты, а также продукцию полиграфии.
Есть навыки работы в таких программах:
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Figma
- Sai 2
Успешно завершил курс веб-дизайна в онлайн-школе WayUp, а также прошел базовый курс по верстке сайтов. Стараюсь постоянно развивать свои навыки, поэтому паралельно с работой обучаюсь на платформах Genius.Space и Cases.media
Хотите красивый, удобный, и современный сайт, способный увеличить вашу прибыль, и привести новых клиентов или читателей на ваш сервис? Или дизайн продукции, который будет отражать всю вашу задумку, и одновременно вызывать у клиентов желание его приобрести? Тогда давайте кратко пообщаемся в личный беседе, где я смогу изложить свои предложения по вашему проэкту.
Краткий план работы со мной:
- Обсуждение целей и идеи проэкта
- Анализ конкурентов, и трендов
- Первый набросок, как я вижу реализацию проэкта
- Утверждение вами выбранного варианта
- Разработка дизайна, цветовой палитры, стиля
- До 3 правок, если они потребуются
- Утверждение вами финального варианта
- Счастливое продолжение сотрудничества в будущем