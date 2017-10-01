Никита Алдангаров JustSmileNow_nekJustSmileNow_nek
24 годаУкраина/Дружковка
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Делаю быстро и качественно. Занимаюсь обработкой фотографий, делаю арты, работа с 3д объектами и прочее. Работа в after effects, primer pro, cinema 4d
Делаю быстро и качественно. Занимаюсь обработкой фотографий, делаю арты, работа с 3д объектами и прочее. Работа в after effects, primer pro, cinema 4d,adobe photo shop, corel drow и другие. По договоренности.
Портфолио
- Boy161 просмотр
- Арты145 просмотров
- Фотографии и обработка фотографий176 просмотров