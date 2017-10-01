JustSmileNow_nek

Никита Алдангаров JustSmileNow_nek

 
24 годаУкраина/Дружковка
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Делаю быстро и качественно. Занимаюсь обработкой фотографий, делаю арты, работа с 3д объектами и прочее. Работа в after effects, primer pro, cinema 4d

Делаю быстро и качественно. Занимаюсь обработкой фотографий, делаю арты, работа с 3д объектами и прочее. Работа в after effects, primer pro, cinema 4d,adobe photo shop, corel drow и другие.  По договоренности. 

After Effects
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