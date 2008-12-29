Программы "настройки экрана", "работа с временем и датой создания файла", "программирование клавиатуры" Срок выполнения до 17 мая, подробное описание программ в файле
Прикладное ПО1 исполнитель
Завершен
15 лет назад
Программы "настройки экрана", "работа с временем и датой создания файла", "программирование клавиатуры" Срок выполнения до 17 мая, подробное описание программ в файле
Срочно необходимо написать программу, которая будет проверять характеристики графа. Кто заинтересовался, подробное описание интерфейса программы в файле. аська - 464921463