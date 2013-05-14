Моушн-дизайнер

Моушн-дизайнер с развитым чувством стиля и маркетинговым подходом к созданию видеографики. Совместно с партнером «White Balance Group» работал над проектами для

«Merlion», «ТНК-ВР», «Мерц», «Phoenix Contact», сети фитнес-клубов «World Class», Восточно-европейского антикварного дома, а также создавал видеооформление для множества разнообразных событий и частных вечеринок.

Живу в Астрахани, работаю удаленно.

Что я могу для вас сделать?

- Анимация логотипов, баннеров.

- Видеооформление мероприятий.

- Дизайн видеопрезентаций.

- Видеозаставки.

- Создание моушн-графики для рекламных роликов, корпоративного видео и моушн-инфографики.

- Видеодизайн для объектного мэппинга.

Где можно посмотреть мои работы?

На сайте www.jfancy.ru выложен showreel за 2012 год.