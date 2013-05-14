Моушн-дизайнер с развитым чувством стиля и маркетинговым подходом к созданию видеографики. Совместно с партнером «White Balance Group» работал над проектами для
«Merlion», «ТНК-ВР», «Мерц», «Phoenix Contact», сети фитнес-клубов «World Class», Восточно-европейского антикварного дома, а также создавал видеооформление для множества разнообразных событий и частных вечеринок.
Живу в Астрахани, работаю удаленно.
Что я могу для вас сделать?
- Анимация логотипов, баннеров.
- Видеооформление мероприятий.
- Дизайн видеопрезентаций.
- Видеозаставки.
- Создание моушн-графики для рекламных роликов, корпоративного видео и моушн-инфографики.
- Видеодизайн для объектного мэппинга.
Где можно посмотреть мои работы?
На сайте www.jfancy.ru выложен showreel за 2012 год.