Juvekaizer

ПРОЛИВАЮ СВЕТ НА ИСТИНУ В ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ И УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ

ПРИВЕТСТВУЮ ВАС, УВАЖАЕМЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ!

Думаю Вы со мной согласитесь, что совокупность поставленных задач и поиски их решения всегда без исключения нуждаются в грамотном анализе конкретного вопроса и верной постановке диагноза проблемы.

Конечно же, можно положиться на наитие или счастливый случай, нередко ключевым моментом может оказаться собственная предприимчивость, но время как известно неумолимо и безповоротно, и ошибок оно не прощает.

Я предлагаю Вам научиться ценить каждое мгновение своей жизни, с каждым днем качественно повышая свой "иммунитет" перед однажды возникающими вопросами.

Уверяю Вас – в любой отрасли деятельности всегда есть ресурсы, скрытые на первый взгляд, и ходы, которые зачастую незримо наглядны, на поверхности и их нужно просто найти и задействовать.

Поскольку на каждый вопрос всегда есть свое решение, которое способен найти и доходчиво преподнести Вам настоящий специалист.

Итак, Вам нужна юридическая помощь?

Тогда вы только что прошли половину пути, поскольку сделали первый шаг – а именно ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР.

Я готов Вам оказать квалифицированную юридическую помощь благодаря высокому профессиональному уровню и виртуозному владению предмета.

Для людей, обращающихся ко мне за помощью я всегда стараюсь быть надежным советчиком и помощником, снимая с плеч безпокойный груз юридической волокиты и рутины, качественно и разносторонне оценивая ситуацию, изучая положение дел, планируя стратегию работы, и, таким образом решая правовые вопросы с максимальной выгодой для моего клиента. Согласитесь это немало и важно.

Итак, Я ИМЕННО ВАШ СПЕЦИАЛИСТ, если Вас интересует:

(V) Составление и анализирование договоров всех видов

(V) Составление торговых договоров | 1 день | 1000 руб.

(V) Составление договоров аренды | 1 день | 1000 руб.

(V) Составление договоров поставки | 1 день | 1000 руб.

(V) Составление договоров купли-продажи | 1 день | 2000 руб.

(V) Оформление договоров подряда | 1 день | 2000 руб.

(V) Составление партнерских соглашений,

договоров об инвестировании, и иных сложных договоров | 3 дня | 3000 руб.

(V) Составление исковых заявлений для физических и юридических лиц

в судах общей юрисдикции и арбитражных судах | 3 дня | от 3000 руб.

(V) Составление заявления о возбуждения уголовного дела | 1 день | 3000 руб.

(V) Составление претензионных писем, апелляционной, кассационной и надзорной жалобы | 3 дня | от 6000 руб.

(V) Подготовка документов к арбитражному суду | 7 дней | 3000 руб.

(V) Предоставление услуг в сфере трудового права

(в разработке и анализировании трудовых договоров и должностных инструкций) | 1 день | 2000 руб.

(V) Составление брачного договора | 3 дня | 4000 руб.

(V) Составление договора о разделе имущества | 3 дня | 1500 руб.

(V) КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМ, УГОЛОВНЫМ И ТРУДОВЫМ ВОПРОСАМ | 1000 руб.

В заключении добавлю, что всегда рекомендую внимательно отнестись к выбору юриста, и доверить ведение дела только компетентному специалисту.

Помните, что

ЭФФЕКТИВНАЯ ПОМОЩЬ – ЭФФЕКТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!

С уважением,

Владимир Владимирович ПОМЫТКИН.

Юрист гражданско-правовой и уголовно-правовой защиты чести, достоинства и репутации.