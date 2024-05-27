Виконую роботу на результат, чекаю на ваші завдання 😊
Вітаю👋
Мене звати Камелія , і я Ваш особистий помічник у роботі з текстами !
Копірайтер,рерайтер,перекладач ( українська,
англійська,польська,чеська ,російська мови).
Я з України, місто Одеса.
За професією бухгалтер ,але у зв’язку із ситуацією в країні перейшла на фріланс, тому що це дуже зручно і актуально в будь-який період!
У вільний час редагую та монтую відео та фото 🥰
Завжди готова приймати роботу різного обсягу виконання , так як націлена на результат !💪
Буду рада співпраці з Вами😉
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$3/час
от $10от 1 дня
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