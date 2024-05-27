Виконую роботу на результат, чекаю на ваші завдання 😊

Вітаю👋

Мене звати Камелія , і я Ваш особистий помічник у роботі з текстами !

Копірайтер,рерайтер,перекладач ( українська,

англійська,польська,чеська ,російська мови).

Я з України, місто Одеса.

За професією бухгалтер ,але у зв’язку із ситуацією в країні перейшла на фріланс, тому що це дуже зручно і актуально в будь-який період!

У вільний час редагую та монтую відео та фото 🥰

Завжди готова приймати роботу різного обсягу виконання , так як націлена на результат !💪

Буду рада співпраці з Вами😉