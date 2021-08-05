Здравствуйте. Я уже свыше 5 лет занимаюсь анимацией. Сотрудничаю с разными компаниями, в том числе и с иностранными. Участвовал в разных проектах, связанных с анимацией, в основном это детские мультфильмы, многосерийные мультсериалы и мультики для телевидения(мультики под НДА, поэтому показать не могу), один из проектов это современное Простоквашино. Работаю в программах: Anime Studio Pro(Moho), Adobe Flash(Animate) и Adobe After Effects. В портфолио примеры от простых к сложным, если простая анимация не интересует, то лучше смотреть со средней.

Анимированные цифры: https://yadi.sk/d/ajuWoSSk3JWsSA

Проект Baby(простая анимация): https://yadi.sk/d/hG4_ckB13KABzM

Wiki How(простая анимация): https://yadi.sk/d/yzZeGSZV3KXGMw

Танцевальные мультики(средняя анимация): https://drive.google.com/file/d/1aFN-dIK9jG3VlZM72mtIH-bhgQGon1gJ/view?usp=sharing

Cartoons(покадровая сложная): https://drive.google.com/file/d/1Z9U94PazeFIFq0RPLesXgdMcSEpGZBsa/view?usp=sharing

Вектор: https://yadi.sk/d/gkERjtDE3KAH3e

В портфолио собраны не все мои работы, со временем залью больше. Всем спасибо!