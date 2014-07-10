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Компания ООО «Карно®» предлагает услуги в реализации проектов инженерных систем от рабочего проектирования до ввода в эксплуатацию.
Мы предлагаем услуги по проектированию и монтажу энергосберегающих инженерных систем объектов жилищного, административного и производственного назначения:
• проектирование
• авторский надзор
• поставка оборудования и материалов
• монтаж
• пусконаладочные работы
• ввод в эксплуатацию
• гарантийный, послегарантийный ремонт и сервисное обслуживание
нижеуказанных систем:
• вентиляция
• кондиционирование
• отопление
• водоснабжение
• канализация
• тепло- и хладоснабжение.
Детальную информацию о разнообразии объектов, при строительстве которых коллектив нашей компании принимал участие, Вы можете увидеть на нашем сайте в разделе «О компании» по адресу http://karno.ua/index/pages/page/about.
Контактное лицо для проведения переговоров по этому вопросу - директор ООО «КАРНО» Влох Павел Григорьевич.
- Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт9 лет назад