Владелец ООО "КАРНО" (Украина)

Компания ООО «Карно®» предлагает услуги в реализации проектов инженерных систем от рабочего проектирования до ввода в эксплуатацию.

Мы предлагаем услуги по проектированию и монтажу энергосберегающих инженерных систем объектов жилищного, административного и производственного назначения:

• проектирование

• авторский надзор

• поставка оборудования и материалов

• монтаж

• пусконаладочные работы

• ввод в эксплуатацию

• гарантийный, послегарантийный ремонт и сервисное обслуживание

нижеуказанных систем:

• вентиляция

• кондиционирование

• отопление

• водоснабжение

• канализация

• тепло- и хладоснабжение.

Детальную информацию о разнообразии объектов, при строительстве которых коллектив нашей компании принимал участие, Вы можете увидеть на нашем сайте в разделе «О компании» по адресу http://karno.ua/index/pages/page/about.

Контактное лицо для проведения переговоров по этому вопросу - директор ООО «КАРНО» Влох Павел Григорьевич.