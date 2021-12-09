Молодой парень, Креативный, Готовый делать красивый дизайн 24/7

Меня зовут Вадим.

Я молодой парень, который любит свое дело.

Я очень люблю дарить людям приятные эмоции через сивой дизайн.

Опыт в сфере дизайна около 2-х лет.

Всегда учусь чему то новому, берусь за любой вариант дизайна который по моему мнению будет интересен и мне по силам.

Бывший дизайнер сети Красное и Белое.

Владею Люстрой, Фотошопиком и умею рисовать от руки.

Буду очень рад с вами сотрудничать и делать для вас классный, красивый, гармоничный и приятный глазу дизайн, вместе с вами.