Молодой парень, Креативный, Готовый делать красивый дизайн 24/7
Меня зовут Вадим.
Я молодой парень, который любит свое дело.
Я очень люблю дарить людям приятные эмоции через сивой дизайн.
Опыт в сфере дизайна около 2-х лет.
Всегда учусь чему то новому, берусь за любой вариант дизайна который по моему мнению будет интересен и мне по силам.
Бывший дизайнер сети Красное и Белое.
Владею Люстрой, Фотошопиком и умею рисовать от руки.
Буду очень рад с вами сотрудничать и делать для вас классный, красивый, гармоничный и приятный глазу дизайн, вместе с вами.
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