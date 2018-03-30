KBtrade

Юрий Ким KBtrade

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Интернет магазин авто запчастей

    Здравствуйте. Нужно создать интернет магазин по продаже запчастей. С меня платный шаблон + корректировки + домен. С Вас - настройка, размещение, запуск. Предлагайте стоимость и сроки.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Информационный сайт

    Нужно сделать сайт по продаже бу авто. Не интернет магазин.  Сайт информативного характера,с возможностью легко добавлять новые авто, или же удалять уже проданные.   Сортировка по категориям, годам и ценам. Вообщем и целом, обычный сайт по ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

yakyn
42 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Информационный сайт
Отличный заказчик. Очень интересный проект. Спасибо, Юрий.
И снова Станислав показал себя как большой профессионал. Все сделал вовремя. 5+ из 5. Рекомендую! Спасибо огромное Станислав.
Ответный отзыв
yakyn
42 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Интернет магазин авто запчастей
Спасибо Юрию за отличный и интересный проект. Очень приятно работать с ответственным заказчиком. На все возникшие вопросы отвечает быстро и точно. Оплата во время. Всем рекомендую сотрудничать.
За время работы Станислав показал себя как профессионал с большой буквы. Был всегда на связи. Понравилось то, что Станислав предлагал свои идеи по улучшению сайта. Т.е. улучшал его, дорабатывал саму идею, но при этом это не отразилось на конечной стоимости. Будем работать дальше.
Ответный отзыв