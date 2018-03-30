Здравствуйте. Нужно создать интернет магазин по продаже запчастей. С меня платный шаблон + корректировки + домен. С Вас - настройка, размещение, запуск. Предлагайте стоимость и сроки.
Интернет-магазины1 исполнитель
Завершен
7 лет назад
Здравствуйте. Нужно создать интернет магазин по продаже запчастей. С меня платный шаблон + корректировки + домен. С Вас - настройка, размещение, запуск. Предлагайте стоимость и сроки.
Здравствуйте. Нужно создать интернет магазин по продаже запчастей. С меня платный шаблон + корректировки + домен. С Вас - настройка, размещение, запуск. Предлагайте стоимость и сроки.
Нужно сделать сайт по продаже бу авто. Не интернет магазин. Сайт информативного характера,с возможностью легко добавлять новые авто, или же удалять уже проданные. Сортировка по категориям, годам и ценам. Вообщем и целом, обычный сайт по ...