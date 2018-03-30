За время работы Станислав показал себя как профессионал с большой буквы. Был всегда на связи. Понравилось то, что Станислав предлагал свои идеи по улучшению сайта. Т.е. улучшал его, дорабатывал саму идею, но при этом это не отразилось на конечной стоимости. Будем работать дальше.