Один вариант моей работы:
1) Юмористическая сценка "Встреча лучших подруг"
*На сцене стол и 2 стула
Лена: Халя (с акцентом "чики"), мы так с тобой давно не виделись! Сколько уже прошло?
Галя: Лэна (такой же акцент), сама в шоке! Тимати успел развестись и еще "Black Star" развести!
Лена: И в шоу "Холостяк" пойти успел, дальше девок разводить!
Галя: Год у него конечно разводной выдался, как ноги у Волочковой!
Лена: Да не говори! Мне вот интересно, кто на эту программу пойдет?!
Галя: Да, девки какие-нибудь тупые, очень тупые!
Лена: Ты уже подала заявку?
Галя: Да.... А ты?
Лена: В отличии от тебя, я не такая!
Галя: Ну конечно, ты недавно телефон искала, а он у тебя в руках был. Ты еще маску искала, а она у тебя под вторым подбородком была, там еще пицца была двухнедельной давности.
Лена: Ты вообще, что несешь!!!.... У меня нет второго подбородка!
Галя: Ну да, просто складки кожи. Ну так что, подала заявку?!
Лена: Да, подала. И что!?
Галя:Лэна, мы же с тобой разговаривали ! Ну не может вот знаешь этот "лысый" кот-Сфинкс- тягаться с рысью, не может вино "Красная цена" сравниться с русским 1996 годом выдержки.
Лена: Ну зачем уж ты себя так гасишь, ну не такая уж ты лысая и дешевая!
Галя: А может реально тебе пойти туда! Кто тупее, пусть тот и идет!
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