Пишу сценарии (любая тематика), также сценарии мероприятий. Могу писать тексты песен или стихи.

Один вариант моей работы:

1) Юмористическая сценка "Встреча лучших подруг"

*На сцене стол и 2 стула

Лена: Халя (с акцентом "чики"), мы так с тобой давно не виделись! Сколько уже прошло?

Галя: Лэна (такой же акцент), сама в шоке! Тимати успел развестись и еще "Black Star" развести!

Лена: И в шоу "Холостяк" пойти успел, дальше девок разводить!

Галя: Год у него конечно разводной выдался, как ноги у Волочковой!

Лена: Да не говори! Мне вот интересно, кто на эту программу пойдет?!

Галя: Да, девки какие-нибудь тупые, очень тупые!

Лена: Ты уже подала заявку?

Галя: Да.... А ты?

Лена: В отличии от тебя, я не такая!

Галя: Ну конечно, ты недавно телефон искала, а он у тебя в руках был. Ты еще маску искала, а она у тебя под вторым подбородком была, там еще пицца была двухнедельной давности.

Лена: Ты вообще, что несешь!!!.... У меня нет второго подбородка!

Галя: Ну да, просто складки кожи. Ну так что, подала заявку?!

Лена: Да, подала. И что!?

Галя:Лэна, мы же с тобой разговаривали ! Ну не может вот знаешь этот "лысый" кот-Сфинкс- тягаться с рысью, не может вино "Красная цена" сравниться с русским 1996 годом выдержки.

Лена: Ну зачем уж ты себя так гасишь, ну не такая уж ты лысая и дешевая!

Галя: А может реально тебе пойти туда! Кто тупее, пусть тот и идет!

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