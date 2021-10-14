Выполняю работу в срок с максимально адекватным подходом к каждому клиенту.
Основная специализация - видеомонтаж в любом качестве, с любой продолжительностью (adobe premiere pro, adobe after effects)
Чем занимался / умею:
- подбор персонала для постпроизводства видео;
- помогал и в дальнейшей руководил всем процессом создания контента (от создания сценария, кастинга, подготовки площадки для съемки до сдачи видео заказчику);
- генерирование идей даже в самых сложных ситуациях;
- работа в сжатые сроки;
- решение стандартных и нестандартных задач.
На данный момент занимаюсь созданием продакшена, а также держу свои навыки в тонусе, поэтому беру различные заказы на монтаж.
Постоянно генерирую идеи и записываю их в блокнот, либо делюсь ими. Легкообучаемый, ответственный, творческий с рождения, легко нахожу общий язык.
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