Монтаж здорового человека

Выполняю работу в срок с максимально адекватным подходом к каждому клиенту.

Основная специализация - видеомонтаж в любом качестве, с любой продолжительностью (adobe premiere pro, adobe after effects)

Чем занимался / умею:

- подбор персонала для постпроизводства видео;

- помогал и в дальнейшей руководил всем процессом создания контента (от создания сценария, кастинга, подготовки площадки для съемки до сдачи видео заказчику);

- генерирование идей даже в самых сложных ситуациях;

- работа в сжатые сроки;

- решение стандартных и нестандартных задач.

﻿﻿На данный момент занимаюсь созданием продакшена, а также держу свои навыки в тонусе, поэтому беру различные заказы на монтаж.

﻿Постоянно генерирую идеи и записываю их в блокнот, либо делюсь ими. Легкообучаемый, ответственный, творческий с рождения, легко нахожу общий язык.

﻿[email protected]

instagram.com/menshikov_