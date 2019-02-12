Пишу статьи на тему Форекс, Криптовалюта, Бинарные опционы, Фьючерсы, Биржи, Фондовые рынки. Есть опыт, как и в написании статей, так и в торговле.
Коротко и по делу. Пишу статьи на тему Форекс, Криптовалюта, Бинарные опционы, Фьючерсы, Биржи, Фондовые рынки. Есть опыт, как и в написании статей, так и в торговле. Также продавал услуги брокерского обслуживания. Когда берусь за заказ - делаю ответственно и быстро. С заказчика деньги - с меня качество. Могу рассматривать долгосрочное сотрудничество.
Портфолио
- Руководство по использованию линий Фибоначчи229 просмотров
Финансовые услуги
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