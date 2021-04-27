Цена = качество

Занятость в неделю - 4 рабочих дня

Профиль - монтаж видео + звук

Инструмент - Adobe Premiere pro + плагины

Часовой пояс - UTC + 3 (СПБ)

Характеристики ПК:

Процессор - Intel® Core™ i5-4200U Processor ОЗУ - 6.00 ГБ

Win64

Карта - NVIDIA GeForce 840M

в самых разных направлениях монтажа, от кулинарных вайнов в Instagram до тизеров к мультфильмам.

Если не имеете представления о конечной картине можете воспользоваться моим вкусом) Покажу несколько вариантов и обязательно угожу одним из них. Главное - уметь идти на компромисс. На связи в любое время независимо от вашего часового пояса. Если беру работу, значит наверняка сразу примусь за нее и закончу к вечеру-утру, в зависимости от объема работы. Примеры работ смотрите на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCyYqWn1TmpiQYNJPgkomrPw