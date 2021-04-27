KKKARMA

Вадим KKKARMA

 
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Цена = качество
  • Занятость в неделю - 4 рабочих дня
  • Профиль - монтаж видео + звук
  • Инструмент - Adobe Premiere pro + плагины
  • Часовой пояс - UTC + 3 (СПБ)
  • Характеристики ПК:
  • Процессор - Intel® Core™ i5-4200U Processor ОЗУ - 6.00 ГБ
  • Win64
  • Карта - NVIDIA GeForce 840M
При необходимости предоставлю примеры работ в самых разных направлениях монтажа, от кулинарных вайнов в Instagram до тизеров к мультфильмам. Имею опыт в рекламных роликах.

Если не имеете представления о конечной картине можете воспользоваться моим вкусом) Покажу несколько вариантов и обязательно угожу одним из них. Главное - уметь идти на компромисс. На связи в любое время независимо от вашего часового пояса. Если беру работу, значит наверняка сразу примусь за нее и закончу к вечеру-утру, в зависимости от объема работы. Примеры работ смотрите на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCyYqWn1TmpiQYNJPgkomrPw