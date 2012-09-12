Здравствуйте!

Очень приятно, что Вы заинтересовались моей страничкой.

Копирайтингом/рерайтингом занимаюсь почти 2 года. Есть большое желание стать профессионалом и учиться новому. Легко обучаюсь. Пишу грамотно. Добросовестная, ответственная и исполнительная.

Кандидат социологических наук. Преподавала в вузе больше 10 лет. Могу выполнить курсовые, дипломные работы, помощь в написании диссертаций.

Летом 2012 принимала участие в большом проекте, делала рерайты статей. Полтора года сотрудничала с одним из крупных сайтов, для которого писала ежедневные новости и описания.

Мной могут быть выполнены авторские статьи на следующие темы: бытовая техника,беременность, дети, туризм, автомобили, кулинария, цветоводство, кино, литература, продукты питания, творчество, экономическяа тематика, общество и многое другое.