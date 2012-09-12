KLiaR

Лиана KLiaR

 
47 летРоссия/Уфа
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Здравствуйте!

Очень приятно, что Вы заинтересовались моей страничкой.

Копирайтингом/рерайтингом занимаюсь почти 2 года. Есть большое желание стать профессионалом и учиться новому. Легко обучаюсь. Пишу грамотно. Добросовестная, ответственная и исполнительная.

Кандидат социологических наук. Преподавала в вузе больше 10 лет. Могу выполнить курсовые, дипломные работы, помощь в написании диссертаций.

Летом 2012 принимала участие в большом проекте, делала рерайты статей. Полтора года сотрудничала с одним из крупных сайтов, для которого писала ежедневные новости и описания.

Мной могут быть выполнены авторские статьи на следующие темы: бытовая техника,беременность, дети, туризм, автомобили, кулинария, цветоводство, кино, литература, продукты питания, творчество, экономическяа тематика, общество и многое другое.

Отзывы заказчиков
SunnyUnwon
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Написание статей о лизинге
Лиана - замечательный сотрудник! Работа была выполнена быстро и качественно. Несмотря на сложность тематики, тексты были интересные. Сама я буду обращаться к Лиане еще, да и другим заказчикам рекомендую:)
Наталья является тем редким человеком, который всегда готов помочь, объяснить и всё подробно растолковать. Как работодатель она отличается добросовестностью и обязательностью. Всегда доброжелательная, Наталья всегда делает свою работу быстро, но при этом внимательно. Очень грамотная и профессиональная!
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга