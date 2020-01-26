UX / UI дизайнер ~ Я творческий. Значит нужно голодать

Решаем любые вопросы насчет будущего дизайна.

Включая UX решения.

(user experience)

Работаем в программе Figma.

Делаем как шаблонный, так и уникальный дизайн.

Общаемся на любом уровне.

Не тратим время на макет /прототип.

Делаем дизайн с уклоном в эффективность.

Пару заметок о нас! 珞

Независимо от масштаба проекта, берем предоплату всего лишь в сумме 50 €

Заполняете специальную анкету или отправляете нам своё техническое задание.

После анализа информации присланные вами – сообщаем общий бюджет готового дизайна.

➡ Оплату принимаем на MasterCard, WebMoney или через Paypal.

*MasterCard – 5578 0202 3438 9152

*Wmz – Z067530916327

*Wmr – R155061207783

*Wme – E390853860243

酪 Кстати,

Нам важна оперативность вашего ответа. 

Вежливость тоже не против присоединиться. 

А дальше разберемся.

Как с нами можно связаться? ✍

 Telegram

💬 Skype

 [email protected]

- Не готовьте по чужим рецептам.