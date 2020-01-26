KLinciK_M

Кэтэлина Мирон KLinciK_M

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
UX / UI дизайнер ~ Я творческий. Значит нужно голодать

Решаем любые вопросы насчет будущего дизайна.

      Включая UX решения.

           (user experience)

Работаем в программе Figma.

Делаем как шаблонный, так и уникальный дизайн.

Общаемся на любом уровне.

Не тратим время на макет /прототип.

Делаем дизайн с уклоном в эффективность.

                                                                            Пару заметок о нас!

Независимо от масштаба проекта, берем предоплату всего лишь в сумме 50 €

Заполняете специальную анкету или отправляете нам своё техническое задание.

После анализа информации присланные вами – сообщаем общий бюджет готового дизайна.

➡ Оплату принимаем на MasterCard, WebMoney или через Paypal.

*MasterCard – 5578 0202 3438 9152

*Wmz – Z067530916327

*Wmr – R155061207783

*Wme – E390853860243

酪 Кстати,

Нам важна оперативность вашего ответа. 

Вежливость тоже не против присоединиться. 

А дальше разберемся.

Как с нами можно связаться? ✍

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💬 Skype

[email protected]

- Не готовьте по чужим рецептам.

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Отзывы заказчиков

KonkovA0
45 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$350
10 баллов
5 лет назад
Сайт для спортивного питания
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
guest_15800492027853
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Баннер
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
1 отзыв
$13/час
от $300от 5 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$13/час
от $350от 1 дня
нет рейтинга