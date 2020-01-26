Решаем любые вопросы насчет будущего дизайна.
Включая UX решения.
(user experience)
Работаем в программе Figma.
Делаем как шаблонный, так и уникальный дизайн.
Общаемся на любом уровне.
Не тратим время на макет /прототип.
Делаем дизайн с уклоном в эффективность.
Пару заметок о нас! 珞
Независимо от масштаба проекта, берем предоплату всего лишь в сумме 50 €
Заполняете специальную анкету или отправляете нам своё техническое задание.
После анализа информации присланные вами – сообщаем общий бюджет готового дизайна.
➡ Оплату принимаем на MasterCard, WebMoney или через Paypal.
*MasterCard – 5578 0202 3438 9152
*Wmz – Z067530916327
*Wmr – R155061207783
*Wme – E390853860243
酪 Кстати,
Нам важна оперативность вашего ответа.
Вежливость тоже не против присоединиться.
А дальше разберемся.
Как с нами можно связаться? ✍
Telegram
💬 Skype
- Не готовьте по чужим рецептам.
Отзывы заказчиков
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!