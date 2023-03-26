Разработка сайтов любой сложности: HTML, CSS, JS, React, Redux

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Работая со мной вы экономите:



Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе собственного опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.

Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!



Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.



Связь:





Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату

- всегда на связи



Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов.

- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.



Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JS, TS, SASS, Flexbox, БЭМ, React, Redux



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Портфолио:

- https://www.weblancer.net/users/KNEIZOR/portfolio/



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