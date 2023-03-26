Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе собственного опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: kneizor
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JS, TS, SASS, Flexbox, БЭМ, React, Redux
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: kneizor
Образование:
- Среднее специальное.
Портфолио:
- https://www.weblancer.net/users/KNEIZOR/portfolio/
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: kneizor
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