KNEIZOR

Денис Стукало KNEIZOR

 
21 годРоссия/Ставрополь
год на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Разработка сайтов любой сложности: HTML, CSS, JS, React, Redux

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке! 

Работая со мной вы экономите:

  • Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

  • Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе собственного опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.

  • Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!


Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Связь:


Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату
- всегда на связи

Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JS, TS, SASS, Flexbox, БЭМ, React, Redux

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Портфолио:
- https://www.weblancer.net/users/KNEIZOR/portfolio/

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HTMLCSSFigmaReactSASS