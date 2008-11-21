Специализируюсь на разработке приложений на Ruby on Rails.
7 лет работал на PHP, из них 4 на Drupal.
На Ruby работаю полтора года.
Для сложных проектов есть слаженная команда.
За рейтингами не гонимся. Freelance - далеко не основное направление деятельности. Работаем только с теми, кто разделяет наши принципы!
Наша основная задача - делать работу. Делать ее качественно и в четком соответствии со сроками. Почему именно так? Читайте дальше и все поймете.
Принципы работы:
Getting Real by 37signals - http://gettingreal.37signals.com/GR_rus.php
Почему фрилансер и заказчик часто считают друг друга идиотами - http://habrahabr.ru/company/mosigra/blog/127391/
Главные ценности:
1. Время свое
2. Время заказчика
3. Время партнеров
...
Немного о сайтах:
1. Сайт - это не сама цель. Сайт это инструмент.
2. Его задача - увеличить продажи, донести информацию, предоставить сервис и т.д. (см п. 1)
3. Главный на сайте - посетитель -> пользователь -> клиент (именно в такой последовательности). (см п. 2)
4. Сайт делается не для заказчика (менеджера, директора или его жены, соседки и т.д.). (см п. 3)
5. Сайт - только узел в структуре бизнес-процессов заказчика. (см п. 1 и п. 2)
6. На сайте не может быть лишних элементов, не имеющих существенного значения. (добавить "связь с менеджером онлайн", потому что у соседа/конкурента она есть - плохая идея)
Если заказчик не согласен даже с одним из этих пунктов, работы не получится. Если заказчик готов к диалогу, мы с удовольствием обсудим все, что здесь написано, объясним то, что не понятно и найдем общий язык. Если нет, то рекомендую еще раз прочитать статью о недопонимании заказчика и фрилансера.
Почему Ruby?
1. Он производительнее
2. Он лаконичнее
3. Он моложе и современнее
4. Он развивается быстрее
5. Как сказал Юкихиро Мацумото: Программировать на руби просто, но сам язык весьма непрост.
Почему это важно?
1. Разработка проекта ведется быстрее
2. Продукт работает стабильнее
3. Поддержка становится проще
4. Внесение изменений и добавление функционала так же занимает меньше времени
Недостатки:
1. Ruby программистов меньше и их работа стоит дороже (человекочас, но за этот час они делают больше)
2. Считается, что он более требователен к серверу и хостинг площадке (отчасти это так - хостинг площадок с поддержкой ruby меньше)
3. От разработчика требуется высокий профессиональный уровень и знание сопутствующих технологий
Условия сотрудничества:
1. Работаем только с адекватными людьми
2. Взаимная вежливость и уважение
3. Обязательная доступность для связи (e-mail, Skype, телефон)
4. Не работаем со старыми и уникальными браузерами
5. Работаем по ТЗ и набору тестов на его основе (cucumber английский, русский)
6. Оплата в два этапа: 50% после составления ТЗ и 50% после выполнения работы
7. Разработку ведем на своем хостинге и переносим после полной оплаты
(Сложные и длительные проекты делятся на этапы разработки со своим ТЗ каждый, принцип тот же)
8. Доработка чужих проектов рассматривается отдельно и как правило рассчитывается по двойному тарифу
Самое главное для нас - хорошо сделанная работа, довольный заказчик, взаимное удовлетворение от сотрудничества.