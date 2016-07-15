Настройка рекламных компаний - Яндекс Директ, Google AdWords.
Профессиональное создание рекламы на Яндексе и в Google с гарантией привлечения целевых посетителей. По желанию клиента размещение РК в сервисе Elama
Что будет сделано:
- анализ конкурентов;
- подбор ключевых слов из всех источников,
- написание объявлений по системе 1:1;
- настройка и запуск РК, включая настройку на РСЯ и КМС + ретаргетинг(ремаркетинг);
- подключение счетчиков и настройка целей для отслеживания конверсий.
Перенос кампаний Директ
https://leadmarkets.ru/context.php сайт личный.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- КМС интернет-магазин CTR 7,78%151 просмотр