Настройка рекламных компаний - Яндекс Директ, Google AdWords.

Профессиональное создание рекламы на Яндексе и в Google с гарантией привлечения целевых посетителей. По желанию клиента размещение РК в сервисе Elama

Что будет сделано:

- анализ конкурентов;

- подбор ключевых слов из всех источников,

- написание объявлений по системе 1:1;

- настройка и запуск РК, включая настройку на РСЯ и КМС + ретаргетинг(ремаркетинг);

- подключение счетчиков и настройка целей для отслеживания конверсий.

Перенос кампаний Директ

https://leadmarkets.ru/context.php сайт личный.