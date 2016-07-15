KOHCTAHTUH_V

Константин KOHCTAHTUH_V

 
49 летРоссия/Пермь
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Настройка рекламных компаний - Яндекс Директ, Google AdWords.

Профессиональное создание рекламы на Яндексе и в Google с гарантией привлечения целевых посетителей. По желанию клиента размещение РК в сервисе Elama 

Что будет сделано: 

- анализ конкурентов; 

- подбор ключевых слов из всех источников, 

- написание объявлений по системе 1:1; 

- настройка и запуск РК, включая настройку на РСЯ и КМС + ретаргетинг(ремаркетинг); 

- подключение счетчиков и настройка целей для отслеживания конверсий. 

Перенос кампаний Директ

https://leadmarkets.ru/context.php сайт личный.

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