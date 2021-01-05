Стильный и продуманный дизайн сайтов – Дизайн мобильных приложений

👋 Привет!

Меня зовут Константин. Уже много лет моим увлечением и основной работой является UX/UI дизайн, кому-то привычнее называть это веб-дизайном. Я помог множеству компаний в создании сайтов и построении бренда. В своей работе всегда ищу баланс между визуальной составляющей и удобством. Такой подход помогает разрабатывать интерфейсы, которыми хочется пользоваться.

Опыт работы – более 6 лет

200+ выполненных проектов

Работал в крупных агентствах и дизайн-студиях

Не срываю поставленные сроки

Разрабатываю только качественный дизайн

В рабочее время всегда на связи

Доброжелательный и открытый к любым диалогам

Контакты:

+7 913 864-36-00 (WhatsApp)

[email protected]

Также я веду интересный блог о дизайне в соц. сетях:

instagram: https://www.instagram.com/konstantin.designer

вконтакте: https://vk.com/konstantin.designer

Портфолио:

https://www.weblancer.net/users/KOT379/portfolio/

Behance: https://www.behance.net/KonstantinDesigner

Dribbble: https://dribbble.com/kostya379

Услуги:

– Дизайн сайтов

– Адаптивный дизайн

– Дизайн мобильных приложений

– Прототипирование

– Анимация и моушн дизайн

– Оформление социальных сетей

– Дизайн презентаций

Владение программами:

– Figma

– Photoshop

– Illustrator

– Adobe Experience design

– after effects

– Tilda

– InVision

– Blender 3d