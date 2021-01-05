👋 Привет!
Меня зовут Константин. Уже много лет моим увлечением и основной работой является UX/UI дизайн, кому-то привычнее называть это веб-дизайном. Я помог множеству компаний в создании сайтов и построении бренда. В своей работе всегда ищу баланс между визуальной составляющей и удобством. Такой подход помогает разрабатывать интерфейсы, которыми хочется пользоваться.
Опыт работы – более 6 лет
200+ выполненных проектов
Работал в крупных агентствах и дизайн-студиях
Не срываю поставленные сроки
Разрабатываю только качественный дизайн
В рабочее время всегда на связи
Доброжелательный и открытый к любым диалогам
Контакты:
+7 913 864-36-00 (WhatsApp)
Также я веду интересный блог о дизайне в соц. сетях:
instagram: https://www.instagram.com/konstantin.designer
вконтакте: https://vk.com/konstantin.designer
Портфолио:
https://www.weblancer.net/users/KOT379/portfolio/
Behance: https://www.behance.net/KonstantinDesigner
Dribbble: https://dribbble.com/kostya379
Услуги:
– Дизайн сайтов
– Адаптивный дизайн
– Дизайн мобильных приложений
– Прототипирование
– Анимация и моушн дизайн
– Оформление социальных сетей
– Дизайн презентаций
Владение программами:
– Figma
– Photoshop
– Illustrator
– Adobe Experience design
– after effects
– Tilda
– InVision
– Blender 3d
Портфолио
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