Добрый день!
Вам нужен качественный и приносящий хорошую прибыль инстаграм-магазин или лендинг для Вашего товара или услуги? Поздравляем! Вы обратились по адресу. Наша команда уже на протяжении более 5 лет создаёт и развивает магазины в Инстаграм, а также сайты. Оформляем магазины самых разных тематик: носки, нижнее бельё, мужская и женская одежда, обувь, бижутерия, эко-продукция, мобильные телефоны, ювелирные изделия, мягкая мебель и многое другое.
Что именно мы предлагаем:
— маркетинговое исследование вашего бизнеса (определение ц/а, сегментация рынка, формирование портрета клиента, рекламные источники переходов, определение слабых и сильных сторон, аналитика конкурентов);
— разработка комплексной стратегии продвижения продукта/услуги; — «упаковка» профиля: анализируем и при необходимости заменяем ник на более запоминающийся и оригинальный, имя, оформляем шапку профиля, обложки и рубрикатор для актуальных, подбираем геолокации и хештеги, проектируем логотип;
— делаем публикации товаров (поиск фото, написание продающих текстов);
— создаём креативные истории;
— занимаемся приёмом и оформлением заказов.
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Интересно? Пишите 0981701553 (Viber/Telegram)
Портфолио
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