KSSergey

Сергей Крылов KSSergey

 
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Python, Java CS, Matlab, C++.

PythonJava
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
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2
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Отзывы заказчиков
guest_1545112261602
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$45
10 баллов
5 лет назад
Сделать две лабораторные по основам программирования (язык Cи)
Задание было выполнено с учётом всех комментариев раньше оговоренного срока. Рекомендую данного автора к сотрудничеству.
Приятно сотрудничать! Советую.
Ответный отзыв
guest_15440311919764
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Лабораторная работа в Matlab
Работа выполнена в короткие сроки и качественно.
Приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
kate_hey
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Написать игру "Виселица" на с++
Сергей сделал все максимально качественно и в срок! спасибо ему огромное, что не заставил ждать и даже сидел и настраивал мою старую версию программы! очень рекомендую
Приятно сотрудничать.
Ответный отзыв