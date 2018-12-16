Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$45
10 баллов
5 лет назад
Задание было выполнено с учётом всех комментариев раньше оговоренного срока. Рекомендую данного автора к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Приятно сотрудничать! Советую.
$40
10 баллов
5 лет назад
Работа выполнена в короткие сроки и качественно.
Ответный отзыв
Приятно сотрудничать.
$40
10 баллов
5 лет назад
Сергей сделал все максимально качественно и в срок! спасибо ему огромное, что не заставил ждать и даже сидел и настраивал мою старую версию программы! очень рекомендую
Ответный отзыв
Приятно сотрудничать.