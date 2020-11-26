Написание и перевод текстов, отзывов, коментариев. Рерайтинг.

Кто я и что могу?

Имею высшее экономическое образование (КНТЕУ).

Опыт работы: 10 лет преподаватель экономических дисциплин, 2 года в торговле, 3 менеджером проектов, организация ивентов для бизнесменов. На фрилансе: написание статей, рефератов, контрольных, курсовых работ, эссе и прочее.

Основная тематика: товароведенье, финансы, экономика, торговое дело, маркетинг, менеджмент, логистика,

статистика, мебельная отрасль, детские товары, косметология, туризм, медицина, экология и другие.

Выполняю заказы своевремено и согласно ТЗ.

Буду рада сотрудничеству!