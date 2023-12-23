K_Alimzhan

Алимжан Кадырбаев K_Alimzhan

 
25 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Копирайтер для создания уникальных текстов

Привет! Я профессиональный копирайтер и рерайтер с большим опытом работы. Моя цель - создавать качественные тексты, которые привлекают внимание и эффективно передают информацию.

Мои навыки включают:

  • Написание оригинальных и креативных текстов для веб-сайтов, блогов, и рекламных материалов.

  • Рерайтинг существующих текстов с сохранением смысла и уникальности.

  • Исследование и анализ тем для создания информативных и авторитетных статей.

  • Оптимизация текстов под SEO, включая ключевые слова и структуру контента.

  • Соблюдение сроков и внимание к деталям.