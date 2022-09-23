K_Kucha8992

Професійний переклад текстів з/на англійську, російську та українську мови. Швидко. Грамотно. Дешево.

Привіт! Англійська С1, за освітою «Адміністратор. Секретар керівника.», адміністратор закладу громадського харчування. Люблю відкривати для себе все нове та вдосконалювати свої навики в різних напрямках, звідси розвивати свою англійську. Я комунікабельна, відповідальна, легко знаходжу спільну мову з людьми та цілеспрямована. Подробиці про роботу:

• Оплата виключно після виконання роботи та одобрення роботи Вами.

• Робота за доступними цінами.

• Перекладу, що завгодно, в будь-якій кількості та в потрібний для Вас термін.

• Вам потрібний якісний переклад, а мені багатий досвід, тому впевнена, що ми станемо співпрацювати.