KaTuSha1994

Екатерина Каляева KaTuSha1994

 
32 годаКазахстан/Уральск
13 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Инженер ОВиК
Отзывы фрилансеров
kaori7
36 летИталия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Требуется отредактировать перевод.
Четкое задание и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Выполнила работу быстро,качественно и в сроки. Екатерина ответственная и профессионал своего дела. Советую всем сотрудничать с ней. Не пожалеете! От себя желаю успехов в работе.
Ответный отзыв