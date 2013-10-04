KaTuSha1994

За 1–2,5 часа нужно отредактировать 1 лист текста.уникальность не требуется и ключей нет..Прошу писать, тем кто ответственно возьмется прямо сейчас за работу и сделает ее.
Редактирование и Корректура13 заявок
Закрыт
10 лет назад
За 1–2,5 часа нужно отредактировать 1 лист текста.уникальность не требуется и ключей нет..Прошу писать, тем кто ответственно возьмется прямо сейчас за работу и сделает ее.
Текст о Португальских сонетах..перевод есть,но требует корректировки..Укажите стоимость одного листа. Оплата Яндекс деньги. Сроки обговорим лично.