Качественная верстка с использованием HTML5\CSS3, LESS\SCSS, GULP, БЭМ, JavaScript, jQuery.

Если твоя работа говорит за себя, не прерывай ее.

(Генри Кайзер)

Цель моей работы – позволить Вам не беспокоиться о Вашем проекте.

Род занятий:

- Адаптивная, отзывчивая и валидная вёрстка;

- Верстаю из PSD, Figma;

- Чистый и понятный код с использованием методологии БЭМ;

- анимация для сайтов.

Технологии:

- HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, LESS\SASS, Flexbox, Grid Layout, БЭМ.

Особенности:

- Бюджет. В случае, если в Вашем проекте отсутствует макет дизайна для адаптива,

качественно адаптирую верстку на основе макета для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет.

- Время. Учитываю Ваши пожелания и при необходимости дополню проект, основываясь на личном опыте.

- Нервы. Освобожу Вас от рутинных вопросов связанных с разработкой.

Гарантии:

- Работаю без частичной и полной предоплаты.

- На связи практически 24/7.

- Вы получаете проект – я получаю оплату.