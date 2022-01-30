Денис Качуровский KachurovskyiDKachurovskyiD
Если твоя работа говорит за себя, не прерывай ее.
(Генри Кайзер)
Цель моей работы – позволить Вам не беспокоиться о Вашем проекте.
Род занятий:
- Адаптивная, отзывчивая и валидная вёрстка;
- Верстаю из PSD, Figma;
- Чистый и понятный код с использованием методологии БЭМ;
- анимация для сайтов.
Технологии:
- HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, LESS\SASS, Flexbox, Grid Layout, БЭМ.
Особенности:
- Бюджет. В случае, если в Вашем проекте отсутствует макет дизайна для адаптива,
качественно адаптирую верстку на основе макета для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет.
- Время. Учитываю Ваши пожелания и при необходимости дополню проект, основываясь на личном опыте.
- Нервы. Освобожу Вас от рутинных вопросов связанных с разработкой.
Гарантии:
- Работаю без частичной и полной предоплаты.
- На связи практически 24/7.
- Вы получаете проект – я получаю оплату.
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