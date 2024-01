Дизайнер

Доброго времени суток! Разрабатываю дизайн логотипов, баннеры, визитки. Рисую иллюстрации, работаю в photoshop, AI, figma, есть навыки работы с CSS, html .

Good day! I develop the design of logos, banners, business cards. I draw illustrations, work in photoshop, AI, figma, have skills in CSS, html.